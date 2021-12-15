عبدالحميد الخطيب



يتواجد النجم القدير داود حسين هذه الفترة في مملكة البحرين استعدادا لتقديم مسرحيته الجديدة «سطو مسلح»، ويشاركه التمثيل مجموعة من النجوم الشباب، مثل: محمد عاشور، حسن محمد، عبدالرحمن بوصابر، جعفر التمار، جميل الشايب، عبدالله الدرزي، مرفت نصر، نورة جمال، وسيبدأ عرض المسرحية غد الخميس وتستمر حتى الاحد المقبل، بالتزامن مع اليوم الوطني لمملكة البحرين الشقيقة، وهي تأليف محمد جمال الشطي، اخراج عبدالله الدرزي، إشراف عام محمد السليطي، وتعرض في صالة نادي النجمة.



من جانب آخر، كشف بوحسين عن الموقف الذي جمعه بالفنان الراحل فريد شوقي عندما قابله أول مرة، وقال: أنا أعشق فريد شوقي وأفلامه، وشاهدته لأول مرة عندما كنت طالبا بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وكان متواجدا ضمن مجموعة من الفنانين كنا نسألهم عن تجاربهم لنستفيد من خبراتهم، ومنهم أيضا نور الشريف وحسين فهمي وعفاف شعيب.



وتابع بوحسين، خلال حديث تلفزيوني: بعد انتهاء الفنانين من الحديث معنا فوجئت بأن فريد شوقي غير موجود، فبحثت عنه واخبرني احد الاشخاص انه خرج، فأسرعت لكي ألحق به، وبالفعل أدركته وهو في السيارة، وطلبت منه صورة معه، فقال لي «انا لسه راكب السيارة ومش قادر انزل»، فقلت له «خليك زي ما انت بالسيارة» ووقفت بجواره وأخذت الصورة والتي اعتبرها تاريخية بالنسبة لي، مؤكدا انه لا يرفض أي طلب للتصوير معه، وقال: من يريد ان يأخذ صورة معي فهذا دليل على حبه لي.