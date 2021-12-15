ياسر العيلة



انتهت النجمة هند البلوشي من تصوير مسلسل يحمل عنوان «ست الحسن» وهو من نوعية المسلسلات القصيرة (8 حلقات) التي تعرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية، ومنصة «شاهد» هي الأقرب لعرض العمل، والذي يأتي من تأليف الأخوين محمد وعلي شمس، وإخراج باسم شعبو، وإنتاج «إيغل فيلمز» للمنتج جمال سنان، منتج منفذ شركة «جرناس» للفنان أحمد الجسمي. وأوضحت هند، خلال حوارها مع «الأنباء»، ان العمل يجمعها من جديد مع النجمة القديرة هدى حسين، بالإضافة الى سحر حسين وعبدالمحسن النمر وأحمد الجسمي وفاطمة الحوسني وغيرهم من النجوم، ملمحة الى أن قصة العمل تعتمد على التشويق والصدمات في قالب اجتماعي وسياق درامي متصاعد.



وكشفت البلوشي عن أنها تستعد لتقديم الجزء الثاني من مسرحيتها الشهيرة «نور الظلام» والذي يحمل عنوان «نور الظلام 2» بعد توقف دام 6 أعوام على عرض الجزء الأول، والمسرحية من النوعية الغنائية الاستعراضية، وحقق الجزء الأول منها نجاحا كبيرا. وأشارت الى أنها ستبدأ البروفات خلال الأيام المقبلة كون المسرحية من المتوقع ان تعرض يناير المقبل.



من جانب آخر، قالت هند البلوشي، الحاصلة على درجة مدرب معتمد من الأكاديمية البريطانية، إنها ستقوم بتقديم دورة تأليف النص من تاريخ 20 الجاري، وهذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها مثل هذه الدورات، ويمنح المشاركون شهادات معتمدة من الأكاديمية العالمية للتدريب والتطوير البريطانية ومن نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتية.



الجدير بالذكر أن هند البلوشي انتهت من تصوير مسلسل «عندما لا ينفع الندم» المتوقع عرضه خلال شهر رمضان المقبل من إنتاج مركز «فروغي» للإنتاج الفني ومن تأليف فايز العامر وإخراج نعمان حسين ويضم نخبة من النجوم، منهم احمد السلمان وطيف وعبدالله بهمن وعبدالله الطليحي ورانيا شهاب وشهد سلمان ومنال الجار الله وآخرون.