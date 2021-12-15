كشفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن أنها تحب اختيار الأغاني التي تتناول نقدا اجتماعيا، وقالت إنها تحاول الاتجاه إلى زاوية معينة غير متناولة بكثرة في الغناء العربي، مشيرة إلى أنها شعرت بأنها كررت نفسها في أغاني الحب.



وأضافت سماحة، في لقاء إذاعي، أنها تحضر حاليا لأغنية جديدة من هذا النوع، وقالت إنها من المقرر أن تطرحها في بداية العام المقبل، مشيرة إلى أن الأغنية ستفاجئ الجمهور، كما أنها تتوقع أن تنال إعجابهم، وعلقت قائلة: «انتظروا أغنية رح تفشلكن خلقكن».



وأعربت عن سعادتها العميقة بعد نجاح أغنيتها الأخيرة «يا شباب يا بنات»، وقالت إنها فخورة بكل هذا النجاح، لأنها تتعب على كل عمل فني تقوم به، فهي لا تطرح كل عام ألبوما جديدا وبالتالي تعمل على كل أغنية منفردة بتأن كبير.



وبينت أنها عندما ترى الأغنية منتشرة في كل الوطن العربي، تشعر بقلبها سعيدا، لافتة إلى أن كل نجاح جديد يحملها مسؤولية أكبر، حتى تبقى بنفس المستوى، وحتى تنشر أغاني تليق بجمهورها الذي ينتظر كل جديد منها.