أكد الفنان أيمن زيدان أنه يبحث عن صيغة قانونية للجوء إلى القضاء من أجل وقف سيل الشائعات التي تنشر حول وضعه الصحي. وكانت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت أخبارا تتعلق باعتذاره عن المشاركة بموسم دراما رمضان المقبل بسبب وضعه الصحي الخطير.



ونشر أيمن عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك» مقتطفات مما يتم نشره عن وضعه الصحي، وقال في تعليقه على ذلك: «هذا نموذج من المواقع التي تنشر أخبارا كاذبة ووضيعة، تبا لوسائل التواصل الاجتماعي عندما يستخدمها الأشرار، هنا لأول مرة سأبحث عن صيغة قضائية لمواجهة أمثال هؤلاء»، ونال المنشور تفاعلا كبيرا من قبل متابعيه والذين أكدوا أنه يجب محاسبة من ينشرون الأخبار الكاذبة والملفقة.



ويقوم أيمن زيدان حاليا، حسب موقع «سيدتي نت»، بإنجاز تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم «أيام الرصاص» الذي يتولى إخراجه في الوقت الحالي.