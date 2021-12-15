نشرت الفنانة وعد مقاطع مصورة عن تجربتها الدرامية الأولى مع الفنان عبدالمحسن النمر، والمخرج محمد الشمري، وعلقت على الفيديوهات بالقول: «الفنان المبدع عبدالمحسن النمر، تعامل راقي وجميل، اللي حضر يكتب لي رأيه، واللي ما حضر يقول لي شكرا».



كذلك نشرت مقطع فيديو آخر، وكتبت عليه: «من مسلسل خارج السيطرة، أول تجربة دراما رعب مع الفنان عبدالمحسن النمر، والمخرج محمد دحام الشمري على شاهد، أتمنى يكون عجبكم».



يشار إلى أن التجربة التمثيلية الأولى للفنانة السعودية وعد كانت مع نجم الكوميديا السعودي ناصر القصبي عبر حلقة من الجزء الثاني من مسلسل «سيلفي»، أيضا خاضت وعد تجربة درامية حينما كانت صغيرة، حيث ظهرت في فيلم قديم، تم تصويره قبل نحو 40 عاما، حمل عنوان «موعد مع المجهول»، وجسدت فيه دور طفلة مع الفنان سعد خضر.