ناصر العنزي



تدخل مسابقة دوري stc للدرجة الممتازة اليوم جولة أخرى من المنافسات، حيث تقام مباراتان في بداية الاسبوع الخامس، ففي المباراة الأولى يستضيف الكويت الثاني برصيد 9 نقاط الفحيحيل الثامن بنقطتين، وفي المباراة الأخرى يلتقي القادسية الثالث بـ 9 نقاط مع اليرموك الأخير بلا نقاط على ملعب محمد الحمد.



ويدخل مدرب الكويت التونسي نبيل معلول في اختبار آخر اليوم بعد خسارة فريقه من السالمية في الجولة الماضية وفقدانه الصدارة، وإن كانت مهمة اليوم أخف وطأة من المواجهة السابقة إلا انها بالطبع ليست مضمونة ولا تحتمل أي تعثر آخر كي لا يفقد مركزه المتقدم، والأبيض قادر على استعادة ما فقده من نقاط لما يضمه من عناصر متميزة شبابية وذات خبرة وبرز منهم بشكل لافت في المباريات الماضية طلال الفاضل وسامي الصانع ومشاري غنام. ولم يستفد الكويت من محترفيه باستثناء المدافع الأسترالي ماكغوين والمغربي مهدي برحمة.



من جانبه، فإن الفحيحيل يعلم ومدربه الوطني ظاهر العدواني أنهم في حاجة لترتيب منطقتهم الدفاعية في مباراة اليوم واستغلال الفرص المتاحة وعدم التفريط فيها مثلما حدث معه في مباراته السابقة مع العربي وخسرها«1-2» بعدما ظهر بشكل جيد.



وفي المباراة الثانية، يتطلع القادسية للصدارة التي ينفرد بها كاظمة برصيد 10 نقاط في حال تعثر الكويت بعدما واجه الأصفر انتقادات حادة من جماهيره رغم فوزه الصعب على التضامن «3-2» بسبب تواضع المستوى الفني للفريق في آخر مباراتين أمام الكويت والتضامن، ولا شك ان مدربه الجزائري خير الدين مضوي سيكون تحت المجهر. أما اليرموك فيأتي متأخرا جدا وخسر مبارياته الأربع الماضية، ودخل مرماه 10 أهداف وسجل 4.