ناصر العنزي



شهدت مباراة العربي وكاظمة أول من أمس واحدة من أفضل وأجمل الركلات الترجيحية، والتي ظفر بها الأخضر متوجا بالميدالية البرونزية لبطولة كأس صاحب السمو الأمير، وسجل لاعبوه ركلاتهم الخمسة باحترافية، وفي زوايا من الصعب ردها عن طريق كل من السنوسي الهادي وعبدالله الشمالي وسيف الحشان وسلمان العوضي وجمعة عبود.



وسجل كاظمة 4 ركلات نفذها كل من رضا هاني وعمر حبيتر وعبدالله غانم وشبيب الخالدي، وأهدر قائد الفريق حمد الحربي ركلته، والتي تسببت في خسارة فريقه رغم انه كان واحدا من أفضل لاعبي المباراة، واللافت في هذه الركلات أنها شهدت مشاركة حارسين شابين العرباوي جاسم العوضي الذي تصدى لركلة واحدة، والكاظماوي سعود الحوشان.



وتفنن لاعب كاظمة عمر حبيتر في تسديد ركلته، وتعتبر من أجمل «التسديدات» لمثل هذه الكرات عندما تقدم بثقة للكرة «وغرفها» بلمسة خفيفة من الأسفل سكنت الشباك على طريقة «بانينكا» الشهيرة، حيث نادرا ما نرى مثل هذه التسديدات في ملاعبنا، وبنفس الطريقة سجل قائد العربي عبدالله الشمالي، وتلقى اللاعبان تصفيقا من الجماهير بالملعب، فعادة ما تفضل الجماهير متابعة ركلات الترجيح إذا امتدت المباراة لشوطين إضافيين لمزيد من التشويق.. لكن ركلة عن ركلة «تفرق».