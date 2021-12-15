هادي العنزي



كرّم الشيخ محمد يوسف محمد، والشيخ أحمد تركي اليوسف لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهازين الفني والإداري بمبلغ وقدره 12 ألف دينار، وذلك بعد المستوى اللافت الذي قدمه «السماوي» في مواجهات دوري stc للدرجة الممتازة لكرة القدم، وتفوقه على الشباب (2-0)، وتعادله مع العربي حامل لقب الدوري (2-2)، وفوزه على الكويت بهدف دون رد، بقيادة مدربه الذي تولى المهمة حديثا محمد إبراهيم، خلفا للتونسي حاتم المؤدب.



ويواصل السماوي تدريباته اليومية تحضيرا لمواجهة التضامن بعد غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري، ساعيا للاقتراب أكثر من قمة الترتيب، حيث لا يفصله سوى 3 نقاط عن متصدر الترتيب كاظمة (10 نقاط)، ويأمل الجهاز الفني بقيادة «الجنرال» الحصول على ضوء أخضر من الجهاز الطبي يسمح بالاستفادة من جهود المهاجم البرازيلي باتريك فابيانو، والحارس أحمد عادي.