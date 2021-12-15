عبدالعزيز جاسم



أعلن مدافع القادسية راشد الدوسري، عن توقيع عقد جديد مع الأصفر أول من أمس لينضم لمعظم اللاعبين الذين وقعوا عقودا مع فرقهم خلال الأشهر الماضية.



وذكرت مصادر أن توقيع الدوسري جاء لمدة 5 مواسم بمبلغ لم يتجاوز الـ20 ألف دينار في الموسم الواحد، ويأتي توقيع الأصفر مع الدوسري بعد تألقه في مركز الظهير الأيمن مع الفريق والأزرق خلال الفترة الماضية، وبات مطلوبا في أكثر من ناد، لذلك حرصت إدارة النادي على التوقيع معه بعد مفاوضات استقر خلالها الطرفان على التوقيع.



ويسعى القادسية الى إنهاء جميع عقود اللاعبين حتى لا يفاجأ برحيل نجومه مثلما حدث مع سلطان العنزي وسيف الحشان اللذين انضما للعربي ورضا هاني الذي وقع مع كاظمة.



إلى ذلك، أعلن أمس محترف القادسية الألباني تراشي اعتناقه الإسلام. وقد ظهر في صورة جمعته بطبيب الفريق هيثم حسين وهو يؤدي صلاة الفجر بالمسجد.