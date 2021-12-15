مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسم



اعلن النادي العربي عن إصابة محترفه التونسي ايمن محمود بقطع في الغضروف، وسيخضع اللاعب لعملية جراحية يغيب على اثرها لمدة تصل الى 8 أسابيع، كما لم يتحدد الموقف إزاء إصابة السوري مارديكيان الذي أصيب هو الآخر في مواجهة كاظمة أول من امس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كاس الأمير وانتهت بفوز العربي بركلات الترجيح 4/5، حيث خرج السوري مارديكيان متأثرا بإصابة في عضلة الفخذ.



ومن جانبه، أشاد رئيس جهاز الكرة علي منذني بالفوز على كاظمة، مضيفا: انها كانت مباراة ممتعة ومثيرة ومفتوحة من الجانبين ونجح الاخضر في التعديل وتحقيق الفوز، وقد حاولنا إراحة بعض اللاعبين استعدادا للمواجهة المقبلة والمهمة أمام البرتقالي السبت المقبل خوفا من الإصابات لكن المدرب أصر على إشراكهم في الشوط الثاني، لافتا الى أن استعدادات الأخضر ستتواصل اعتبارا من اليوم، فالمباراة المقبلة صعبة على الفريقين ومصيرية في المسيرة نحو المنافسة على لقب الدوري.



من جانبه، بارك مدرب فريق كاظمة، الصربي داركو نيستروفيتش للنادي العربي حصوله على المركز الثالث بكأس الأمير، وقال: «لقد كانت مباراة جيدة المستوى، وكنا الأفضل، وتحصلنا على فرص حقيقية للتسجيل، ولم أشاهد فرصا تهدد مرمانا من العربي في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني دخل العربي برغبة واضحة للتعادل ومن ثم أشرك أفضل لاعبيه، لكن مع ذلك لم يستطع تشكيل تهديد حقيقي لمرمانا، أو خلق فرصة للتسجيل، باستثناء ضربة الجزاء التي تعادل من خلالها».



وذكر داركو انه من الصعوبة بمكان الحديث عن كل تفاصيل المباراة، سواء ركلة الجزاء التي تحصل عليها الخصم أو غيرها، ويبقى العربي احد الفرق الكبيرة والمنافسة.