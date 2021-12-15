يحيى حميدان



تتجه النية لدى إدارة نادي التضامن لتجديد الثقة في الخماسي الأجنبي لفريق كرة القدم وعدم الاستغناء عن أي منهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل.



وتضم صفوف «العنيد» المحترفين البحرينيين عبدالله الهزاع وعلي حرم، والهولنديين أليسون هوي وروليني نوناتي واللذين يمثلان منتخب «كوراسوا»، والتوغولي فيسو بلاكا. ويرى مسؤولو التضامن أن هذا الخماسي يعتبر من أميز المحترفين الاجانب على مستوى دورينا وجميعهم قدموا مستويات لافتة خلال الفترة الماضية، هذا بخلاف كونهم جميعا يمثلون منتخبات بلدانهم.



إلى ذلك، يخوض «العنيد» مباراته المقبلة أمام السالمية ضمن الجولة الخامسة من دوري «stc» الممتاز بصفوف مكتملة باستثناء استمرار غياب المدافع محمد القبندي للمباراة الثالثة على التوالي لمعاناته من إصابة في أعلى الفخذ ويحتاج لمزيد من الراحة والتجهيز ليعود بكامل جاهزيته خلال المرحلة المقبلة.