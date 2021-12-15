أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن توزيع الدفعة الثامنة من الضاحية التاسعة من القسائم الحكومية في (جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية) والتي تشتمل على 115 قسيمة بمساحة 400 متر مربع للمخصص لهم حتى تاريخ 21 أكتوبر 2013.



وقالت المؤسسة في بيان صحافي أمس الثلاثاء إنها ستوزع بطاقات القرعة يومي الخميس والأحد المقبلين في حين سيتم توزيع بطاقات الاحتياط يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين على ان يتم اجراء القرعة يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 ديسمبر 2021.

ودعت المواطنين المدرجة أسماؤهم الى الحضور شخصيا لمبنى المؤسسة في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحا في المواعيد مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.



وأشارت إلى أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليه في التخصيص.



كما دعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف الحضور الى مبنى المؤسسة في تمام الساعة التاسعة صباحا يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

في ما يلي الأسماء:

٭ محمد راشد علي سالم المري

٭ محمد عبدالله محمد الهاجري

٭ عبدالعزيز مساعد محمد القديفي

٭ طارق علي صالح الملا

٭ محمد يعقوب يوسف محارب المحارب

٭ شعيب عبدالله حسن البلوشي

٭ خالد يوسف خالد المفرج

٭ عبدالله محمد ناصر العجمي

٭ نواف علي محمد العجمي

٭ خالد عواض تميم المطيري

٭ خلف جاسم محمد الفهد

٭ احمد عبدالله محمد الناصر

٭ حسن محمد ظافر العجمي

٭ محمد عبدالله محمد حيات

٭ هلال حمدان عوض المطيري

٭ خالد سبعان عمر ال دريع

٭ ابداح فالح محمد الهاجري

٭ عبدالله محمد عبدالله الكندري

٭ حمد علي غازي العازمي

٭ سند حنيف سند الهاجري

٭ محمد عبدالرحمن ماجد الشايع

٭ رشيد عبدالهادي فالح الهاجري

٭ محمد فضل محمد حسين

٭ عبدالناصر هاني عبدالكريم جراغ

٭ نايف سالم هادي المري

٭ سعود خالد سالم المسعود

٭ مبارك باسم مبارك المونس

٭ مهدي خليل ابراهيم اسود

٭ عبدالله محمد عبدالله الذروه

٭ خالد يوسف عبدالله الجلال

٭ خالد فهيد حمود العازمي

٭ محمد مهنا عبدالله الهاجري

٭ ناصر راشد عبدالله السبيعي

٭ سلطان حشان ظافر العجمي

٭ عقيل يوسف عبدالله ابوصخر

٭ نايف عقيل سعد القحطاني

٭ خالد حردان محمد العنزي

٭ ناصر رفاعي محمد الشليمي

٭ عمر عبدالله اسماعيل العبدالله

٭ سالم ثنيان محمد العراده

٭ علي مبارك مطلق الهاجري

٭ خالد جاسم محمد السند

٭ ريكان محمد سالم العجمي

٭ نواف فليح ناصر سعد

٭ ثامر محمد غلوم حسين

٭ محمد جاسم محمد المنصور

٭ خالد فهيد محمد العجمي

٭ بدر سالم غانم العازمي

٭ وليد خالد احمد شهاب

٭ عبدالعزيز خالد يعقوب المختار

٭ مصبح علي مصبح الشبو

٭ محمد حيدر علي دشتي

٭ سلمان داود علي مراد

٭ ناصر دودان ناصر العازمي

٭ محمد سعيد علي جاسم

٭ حسين حامد محمد عريان

٭ فهد عبدالرحمن صالح المولي

٭ فراج ماكن مشرع السبيعي

٭ ناصر بدر لافي السليماني

٭ عبدالعزيز بدر رمضان الهاجري

٭ علي غريب حسين ابل

٭ مشاري عادل حسين امير

٭ منصور حاتم مبارك المنصور

٭ محمد ابراهيم مطر الحردان

٭ راشد فالح محمد العجمي

٭ بدر فؤاد بدر الشطي

٭ عبدالله مبارك سيف السيف

٭ مصطفى مكي عبدالله الصيرفي

٭ جزاع احمد عبدالرزاق الملا

٭ عبدالرحمن حسين مال الله مال الله

٭ سلمان شافي هادي العجمي

٭ شاهين سعد عبدالله الغانم

٭ عجيل احمد صالح العجيل

٭ احمد عبدالرضا حسين مراد

٭ يعقوب يوسف حسن حسين

٭ ابراهيم محمد احمد الكندري

٭ بدر ناصر احمد العصيمي

٭ خالد جمال عبدالوهاب السميط

٭ مبارك سلمان مبارك اللميع

٭ صلاح سعيد عوض العجمي

٭ يوسف سامي عبدالرزاق الزيد

٭ مسعود حبيب عبدالكريم جراغ

٭ حمد خالد عبدالله الكندري

٭ محمد عبدالله شاجع العجمي

٭ ناصر علي سيف العازمي

٭ فهد فيصل عبدالله مزيعل

٭ فيصل غازي عبدالهادي البحيري

٭ خالد جميل محمد الفودري

٭ محمد يوسف سالم الشامي

٭ ظاهر حمود ظاهر العازمي

٭ محمد صالح سعود العازمي

٭ حمد محمد مبارك العجمي

٭ حسين عبدالرضا محمد عبدالله

٭ حسن فائق زيد الكاظمي

٭ عبدالعزيز عبدالله سعدي الحربي

٭ ايمن عبدالله حسن العوضي

٭ سعود محمد سعود الحوال

٭ سلطان فيحان متعب المطيري

٭ عبدالرحمن خلف عيد الجبيلان

٭ مصطفى عبدالعزيز عبدالمحسن الشطي

٭ بدر احمد طه الانصاري

٭ عبدالله خالد حسن الحسن

٭ جاسم محمد عباس عيدان

٭ حيدر حسن عبدالملك بهمن

٭ عبدالعزيز حسين علي العنزي

٭ مصطفى عبدالامير وائل المهنا

٭ خالد محمد طالب وحيدي

٭ محمد اسماعيل حسين السيد هاشم

٭ فهد صالح علي المري

٭ خالد حامد عواد الهطلاني

٭ فالح سعود فالح الهاجري

٭ عبدالرحمن علي عبدالحميد الصالح

٭ مسفر محمد فهد العجمي

٭ عيسى حسين عبدالله رمضان

٭ عصام خلف عبيد الميع