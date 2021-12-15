عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة قام الاربعاء الماضي بفض عطاءات مظاريف مناقصة انشاء وانجاز وتأثيث وصيانة الحزمة رقم 3 لمواقف وممرات الطائرات والمباني الخدمية لمبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي مبنى 2.

واضافت المصادر ان المناقصة تم اقفالها يوم 29 نوفمبر الماضي، و9 شركات تقدمت لها.



ولفتت المصادر الى ان هذه المناقصة هي حزمة الإنشاء الثالثة والتي ترتبط مباشرة بمبنى الركاب الجديد وتغطي العديد من المكونات، إذ تشمل بناء طريق تدريج الطائرات ومواقف الطائرات والأرصفة والأنفاق واضاءة الطرف الجوي للمطار والأنظمة الخاصة ومركز الدعم الفني والإسناد ومبنى التجهيزات الغذائية والخدمات المتعلقة بالمطار وأعمال تجهيزات الموقع.



وكانت وزارة الاشغال العامة قد حصلت على موافقات الجهات المعنية مؤخرا للملحق رقم 2 الخاص بهذه المناقصة التي تحمل رقم أ/23/2018 والوزارة أرسلت الملحق رقم 2 إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة.