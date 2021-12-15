برعاية وحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح، أقيم مساء أمس الثلاثاء حفل استقبال وصول الدفعة الأولى من طائرات اليوروفايتر تايفون إلى أرض الوطن، حيث حطت أول طائرتين في قاعدة علي السالم الجوية تابعتين للقوة الجوية الكويتية من طراز ‏«تايفون ترانش 3» الأحدث بين نظيراتها والتي تعتبر من أحدث المقاتلات متعددة الأدوار، وتتميز بقدرات حربية إلكترونية وقدرة استجابة عالية السرعة وتسليح صاروخي متطور.



الجدير بالذكر ان الطائرتين من أصل 28 طائرة تم البدء في تسليمها للقوة الجوية كثمرة لمشروع إستراتيجي شامل يمثل نقلة نوعية في جاهزية القوة الجوية الكويتية القتالية.



هذا، وحضر الحفل السفير الإيطالي لدى البلاد كارلو بالدوتشي ووكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخ فهد جابر العلي وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش وعدد من قيادات وزارة الدفاع وممثلين من شركة ليوناردو.