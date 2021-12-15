احتفل جناح الكويت في معرض (اكسبو 2020 دبي) يوم أمس الأول بالزائر المليون للجناح، وذلك عقب مرور 74 يوما على انطلاق هذا الحدث العالمي الذي تشارك فيه اكثر من 190 دولة.



وقالت وكيلة وزارة الإعلام المفوض العام لجناح الكويت في المعرض منيرة الهويدي في تصريح لـ«كونا» ان تخطي حاجز المليون زائر فاق الدراسات الموضوعة لعدد الزوار المتوقعة الى الجناح، لافتة الى ان هذا الإنجاز كان ثمرة عمل وجهد اللجان والفرق العاملة لإبراز الجناح بصورة تعكس المظهر الحضاري للدولة وتنال إعجاب واستحسان الزائرين.



وبينت الهويدي ان الجناح مستمر في استقبال الزوار حتى نهاية مدة المعرض في مارس المقبل، مشيرة إلى أن الإقبال الشديد الذي يشهده الجناح من قبل الزوار ومن مختلف الجنسيات والأعمار يعكس الشغف للتعرف على الكويت ورؤيتها المستقبلية.



واحتفاء بهذه المناسبة، قام مدير جناح الكويت د. بدر العنزي بإهداء درع تذكارية للزائر الذي أكمل حاجز المليون وهو فامبولا فاردا من استونيا.



وعبر فاردا عن سعادته بكونه الزائر المليون للجناح الكويتي، مشيدا بحفاوة الاستقبال التي حظي بها من قبل إدارة الجناح الكويتي إلى جانب التقنيات والأجهزة والمعدات والآثار التي أبرزت قصة الكويت وإرثها الجغرافي والحضاري الى جانب مشاريعها الاستراتيجية ومبادراتها التنموية.



هذا، وقام وفد من وزارة التربية بزيارة جناح الكويت في المعرض واطلع على التجربة المميزة لأقسام الجناح الذي عبر عن الرؤية المستقبلية للكويت ممزوجة بالتاريخ والتراث بطريقة مشوقة.



وقال رئيس وفد وزارة التربية مدير إدارة التقنيات التربوية د. غانم السليماني إن الجناح يعتبر من الأجنحة المميزة في معرض إكسبو 2020 ويحظى بزيارات كثيرة من قبل الزوار الذين يحرصون على مشاهدة جناح الكويت، مشيدا بجهود العاملين في وزارة الإعلام الذين قدموا صورة مشرقة للكويت نتيجة حرصهم على إيصال المعلومات للزوار وتقديم صورة تعكس التاريخ والتراث الأصيل للكويت إلى جانب الرؤية المستقبلية بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد.



وأشاد السليماني بحرص وزارة التربية التي شاركت بجناح من خلال تجسيد الحياة الفطرية الطبيعية في الكويت، حيث قدم قطاع التنمية التربوية والأنشطة (إدارة التقنيات التربوية -المتحف العلمي التربوي) مجموعة من المحنطات من حيوانات وطيور والتي تعيش على أرض الكويت، حيث تشكل البيئة الطبيعية في الكويت أرضا خصبة للكائنات الفطرية وتعد من أهم مسار الطيور المهاجرة.



ويعد الجناح الكويتي الذي يقع في منطقة الاستدامة بالمعرض تحت شعار (كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة) هو الاضخم في تاريخ مشاركات الكويت بالمعارض الدولية ويقع على مساحة تبلغ نحو 5.5 آلاف متر مربع وارتفاع 24 مترا.