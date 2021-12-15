مريم بندق



يمدّ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد غصن الزيتون مجددا إلى جميع النواب قبيل إعلان الحكومة الجديدة، حيث تعقد لجنة العفو اجتماعا طارئا اليوم الأربعاء في خطوة عملية وترجمة مباشرة لنية الحكومة الجديدة في إصدار المزيد من مراسيم العفو عن نشطاء ومحكومين، وتأمل ان يحقق ذلك تعاونا كاملا مع جميع النواب خاصة انه لم يتبق إلا أيام على موعد أداء الحكومة الجديدة القسم الدستوري في مجلس الأمة سواء لحضور جلسة 21 الجاري أو 4 يناير المقبل.



هذا، وتوقعت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن تكون ترشيحات أعضاء الحكومة الجديدة شبه جاهزة الأحد المقبل الموافق 19 الجاري.



وقالت المصادر إن لم تحدث أي اعتذارات مجددا نعتقد ان الأسماء التي سيتم ترشيحها من قبل سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد لشغل الحقائب الشاغرة ستكون شبه جاهزة الأحد المقبل تمهيدا لإعلان الحكومة رسميا وأدائها القسم الدستوري.



واستدركت بالقول: أما في حالة وجود اعتذارات وتاليا عدم استكمال استعدادات حضور جلسة الثلاثاء المقبل فإن النتيجة ستكون تأجيل رفع الترشيحات الجديدة إلى نهاية الاسبوع المقبل أو بداية الأسبوع الذي يليه استعدادا لحضور جلسة 4 يناير. وأكدت المصادر ما نشرته «الأنباء» أمس حول الأسماء المؤكدة عودتها، حيث قالت «لا يمكن تغيير الحكومة المستقيلة بالكامل التي تضم رجالات دولة من أصحاب الخبرات الوطنية المتميزة، وإعادة توزير عدد لا بأس به من الوزراء الحاليين قرار محسوم».