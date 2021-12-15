نظّم قسم التصميم المرئي والداخلي في كلية العمارة متمثلا بأعضاء لجنة الأنشطة الاجتماعية والأكــاديـمـيــــة (SAAC) د.جواهر البدر ود.لميس بهبهاني أول سلسلة من ورش العمل لتزويد أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة الكويت بأدوات التفكير التصميمي، وذلك في قاعة المعارض في كلية العمارة بالحرم الجامعي- العديلية.



بدورها، قالت د.لميس بهبهاني إن التفكير التصميمي يعني أن نصمم الحلول للمشكلات من خلال التفكير الإبداعي الابتكاري المتمركز حول الإنسان والفهم العميق للجمهور المستهدف وتحدياتهم واحتياجاتهم وثقافتهم وأسلوب حياتهم، موضحة أن هذه الحلول قد تكون على شكل تغيير في الأنظمة والسياسات والاستراتيجيات، أو على شكل تطوير سلع ومنتجات، أو على شكل تقديم خدمات وتطوير للبنية التحتية.



وأضافت بهبهاني أن التفكير التصميمي يحسن من جودة الحياة والعالم من حولنا في كل يوم، وهو سبب رئيسي في تطور تقنية الاتصالات والمعلومات والثورة التكنولوجية والصناعية والأجهزة والأدوات والمعدات التي يسرت وسهلت حياة الأفراد والمجتمعات، والتي نشهد ذروتها في العصر الحالي.



من جانبها، ذكرت د. جواهر البدر أن المشاركين في ورشة العمل قادرون على مواجهة التحديات الحالية من خلال نهج جديد يستخدمه المصممون في عملية تكرارية لاستكشاف المواد في متناول اليد.



وأشارت د.البدر إلى أن سلسلة ورش العمل هذه تهدف إلى إكساب المشاركين فهم مبادئ وعمليات التفكير التصميمي، وكيفية تطبيق منهجيته وأدواته لتوليد أفكار ابداعية ووسائل توظيف هذه المنهجيات لبناء استراتيجيات عمل قابلة للتطبيق، بالإضافة إلى استكشاف الأنشطة التي ستساعد في تطوير مضمون الفصل الدراسي، وإثارة أوجه التعاون بين أعضاء هيئة التدريس والموظفين في معالجة التحديات الحالية ذات الصلة في الحرم الجامعي وخارجه.