انطلاقاً من إيمان قسم علوم المعلومات في كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت بضرورة مد جسور التواصل بين أعضاء القسم وطلبته، نظم قسم المعلومات لقاء وديا جمع لفيفا من أعضاء الهيئة التدريسية الأكاديمية والأكاديمية المساندة وطلبة البكالوريوس والماجستير بالقسم بحضور القائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية د.أحمد راشد اللافي وقياديي الكلية.



وبهذه المناسبة، أعربت القائم بأعمال رئيس قسم علوم المعلومات د.فاطمة عبدالعزيز بوجروة عن سعادتها لعودة الحياة في الكلية بعد انقطاع طويل سببته جائحة كورونا، مؤكدة ضرورة خلق بيئة دراسية إيجابية يستمع فيها أعضاء هيئة التدريس لآراء الطلبة ومقترحاتهم وخلق جو الأسرة الواحدة بين أعضاء القسم يتناقشون فيها السبل والفرص المتاحة لتطوير القسم والدور الذي يقوم به على مستوى الكلية والجامعة.



جدير بالذكر أن القسم يمنح برنامج بكالوريوس علوم في علوم المعلومات وبرنامجي ماجستير، الأول في تكنولوجيا المعلومات والآخر في نظم المعلومات الحاسوبية، ويؤهل القسم طلبته للعمل في مجالات متعددة في أقسام نظم المعلومات في القطاعين العام والخاص، ومن أهم هذه المجالات تصميم وإدارة قواعد البيانات، وتطوير تقنيات وبرمجيات الحاسب، وتصميم وتطوير نظم المعلومات والشبكات المعلوماتية، وتصميم وتطوير طرق أمن الشبكات والمعلومات، وتصميم وتطوير مواقع على شبكات الإنترنت.