آلاء خليفة



فازت القائمة الأكاديمية المستقلة باكتساح في انتخابات جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بفوز ثمانية من أعضائها مقابل فوز عضو واحد فقط من قائمة التميز الأكاديمي، حيث تتشكل الهيئة الإدارية من 9 أعضاء.



وكانت انتخابات الجمعية قد عقدت مساء أمس الأول في نادي الجامعة وسط حضور كبير من أعضاء الجمعية ومنافسة بين قائمتين هما «الأكاديمية المستقلة» و«التميز الأكاديمي».

وبإعلان النتائج تكون القائمة الأكاديمية المستقلة قد حافظت على مقاعد الهيئة الإدارية للجمعية للعام الثامن على التوالي حيث حصلت في مجموع أصوات الالتزام في مختلف الكليات على 369 صوتا مقابل 339 صوتا لقائمة التميز الأكاديمي.



وتمكنت «الأكاديمية» من الفوز في 7 صناديق مقابل صندوقين لقائمة التميز، إلا أن الأصوات المتفرقة كانت هي الفيصل في الكثير من الصناديق واستطاعت تمكين عضو من قائمة التميز الأكاديمي من الفوز بعضوية الهيئة الإدارية.



وقبل انطلاق علمية التصويت عقدت الجمعية العمومية للجمعية، وخلالها أوضح رئيس الجمعية السابق د.إبراهيم الحمود أن الجمعية شهدت إقبالا كثيفا على الحضور من قبل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وأعلن أنه تم إقرار التقريرين المالي والإداري والمصادقة عليهما خلال عمومية الجمعية.



وقدم د.الحمود مقترحا خلال الجمعية العمومية بأن تأخذ الهيئة الإدارية القادمة للجمعية على عاتقها تحقيق الاستقلالية المالية للجامعة بحيث تكون للجامعة ميزانية خاصة بها من أجل أن تكون حرة في اتخاذ القرار المالي.



من ناحية أخرى، أكد الحمود في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الانتخابات هي ممارسة ديموقراطية وأنها تعد نموذجا لحرية الرأي والتعبير، وتعكس تصرفات نخبة المجتمع في التعاطي مع هذه الحريات وترجمتها على حقيقة الواقع.



وختم قائلا: الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية وهدفنا جميعا خدمة أعضاء الهيئة التدريسية ورفعة مكانتهم المعنوية والمادية في المجتمع والارتقاء بجامعة الكويت ومكانتها في مدارج التصنيف العالمي.



بدوره، ذكر رئيس لجنة الاقتراع د.حامد الفريح أن الحضور كان كبيرا من قبل أساتذة جامعة الكويت في مختلف الكليات، متمنيا أن يمثل الفائزون أعضاء هيئة التدريس خير تمثيل.



من جانبه، أشاد مرشح القائمة الأكاديمية المستقلة د.شملان القناعي بالعرس الأكاديمي الديموقراطي، مؤكدا أن جميع أعضاء هيئة التدريس في صف واحد وعلى قلب واحد ولا يوجد أي اختلاف بينهما وتجمعهم جميعا تحقيق المصلحة العامة لجامعة الكويت.



وكشف القناعي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن من أبرز أولويات القائمة الأكاديمية المستقلة تحقيق الرفاهية الأكاديمية، ذلك المفهوم الذي جاءت به القائمة الأكاديمية المستقلة بجامعة الكويت وجعلته نصب أعينها لبرنامجها الانتخابي.



وعقب فوز القائمة الأكاديمية المستقلة باكتساح، قال القناعي: من انتصر في الأمس ليست الأكاديمية المستقلة بل الذي انتصر هو المبدأ والثبات عليه وأرقام الأمس عكست بكل وضوح النضوج المعهود بكل أكاديمي وبأن ارض الميدان في العمل النقابي الأكاديمي شيء والفضاء الافتراضي لاسيما «تويتر» شيئا آخر تماما على الرغم من الترهيب والتهويل، غدت مستقلة.