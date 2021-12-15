عبدالعزيز الفضلي



أبلغت وزارة التربية المناطق التعليمية بمتابعة الإجراءات الخاصة بنقل وتجديد وإلغاء الإقامة للعاملين غير الكويتيين «الوافدين» بالمنطقة التعليمية والمدارس التابعة لها إلى أقسام الإجازات والدوام بالمناطق التعليمية.

ودعا القطاع الاداري في كتاب تلقت «الأنباء» نسخة منه المناطق التعليمية إلى اتخاذ ما يلزم نحو توفير «اسم مستخدم وكلمة مرور» لشؤون الإقامة من قبل وزارة الداخلية لكل منطقة تعليمية، مشيرا الى أننا بصدد مخاطبة وزارة الداخلية بشأن توفير رقم «مشغل» جديد في كل المناطق التعليمية، وعليه يرجى التكرم بالإيعاز لجهات الاختصاص لديكم بكل المناطق التعليمية وبشكل عاجل بسرعة تزويدنا بأسماء المرشحين والبيانات الخاصة بهم والتي تشمل اسم المرشح، الجنسية، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني.