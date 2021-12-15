التقى عميد شؤون الطلبة بالوكالة في جامعة الكويت د.سلمان نشمي العنزي مع ممثلي الأمانة العامة للأوقاف كل من الأمين العام بالإنابة بالأوقاف منصور الصقعبي، ومدير إدارة المشاريع الوقفية مشعل الرويح، ومراقبة الصناديق الوقفية إسلام العميري، ومن عمادة شؤون الطلبة مراقب إدارة الإسكان الطلابي نبيل المفرح، وذلك لبحث أوجه التعاون بين جامعة الكويت والأمانة العامة للأوقاف.



وأكد د.العنزي حرص جامعة الكويت على تعزيز شراكاتها مع عدد من مؤسسات الدولة بما يعود على الجامعة والمجتمع الطلابي بالفائدة العلمية والثقافية والأكاديمية وفتح مجالات التعاون وتبادل الخبرات وتوفير الدعم لقطاعات مختلفة داخل الجامعة.



من جهته، أكد الأمين العامة بالإنابة منصور الصقعبي اعتزاز الأمانة العامة للأوقاف بتعاونها مع جامعة الكويت مستعرضا المجالات التي يمكن للأمانة أن تقدم الدعم لها، والترحيب بتبادل المذكرات والبروتوكولات فيما يتعلق بمجال الأبحاث، وكل ما يتعلق بالدعم الأكاديمي.