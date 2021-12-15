نظم المعهد العالي للخدمات الإدارية التابع للهيئة العامة التعليم التطبيقي والتدريب ندوة بعنوان «لحظات تسعف حياتك» قدمتها جواهر المؤمن، وقد تناولت الندوة عدة محاور منها التعريف بالإسعافات الأولية ومبادئها، والأسس والقواعد العامة لها، وأهدافها مثل انقاذ الأرواح والمحافظة على حياة الأشخاص، والتقليل من خطورة اصابات الجروح ومنع حدوث مضاعفاتها، كما تم شرح مفهوم الفحص الأولي للمصاب، وتعريف المسعف والصفات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها.



حضر الندوة رئيس قسم المواد العامة بالمعهد ماجد الحميدي وعدد من أعضاء الهيئة لتدريبية والإدارية وعدد من المتدربات.