تصدر فيلما «بلفاست» للمخرج كينيث براناه و«قوة الكلب» (باور أوف ذي دوغ) لجين كامبيون قائمة الترشيحات لجوائز «غولدن غلوب» التي أعلنت الاثنين وسط موجة انتقادات ومقاطعة تتعرض لها لافتقارها إلى التنوع والشفافية، إذ حصل كل منهما على سبعة ترشيحات لجوائز «غولدن غلوب».



وواجهت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود التي تعتبر أيضا لجنة تحكيم الجوائز اتهامات في الأشهر الأخيرة بالعنصرية والتمييز على أساس الجنس والفساد.



ولم يتضح بعد ما إذا كان احتفال توزيع الجوائز في 9 يناير، وهو التاسع والسبعون، سيقام أصلا بصيغة حضورية، وحتى ما إذا كان الفائزون سيتسلمون جوائزهم.



وشملت أبرز الترشيحات ضمن فئة أفضل فيلم درامي الرئيسية فيلم «كودا» الأميركي المقتبس من الفيلم الفرنسي «لا فامي بيلييه»، وأوبرا الفضاء «دون» لدوني فيلنوف و«كينغ ريتشارد» الذي يؤدي فيه ويل سميث دور دور والد بطلتي كرة المضرب الشقيقتين سيرينا وفينوس وليامس ومدربهما.



أما صيغة ستيفن سبيلبرغ الجديدة لفيلم «ويست سايد ستوري»، فتسعى إلى جائزة أفضل فيلم كوميدي، سواء أكان غنائيا أو عاديا.