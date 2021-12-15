مع قفازات ومصابيح يدوية، يفتش عشرات المتطوعين في الجمعية التايوانية لحفظ البرمائيات طوال الليل داخل حقول الأرز والبساتين عن نوع من الضفادع يسمى علجوم القصب يثير انتشاره في البلاد قلقا كبيرا لدى السلطات.



تشكل الضفادع في تايوان رمزا للازدهار، لكن هذا الاكتشاف غير المتوقع دفع بالسلطات وخبراء البيئة إلى اتخاذ تدابير لاحتواء الانتشار المتسارع لهذه الحيوانات.



ينبغي ألا يكون هناك أي سبب لوجود هذه البرمائيات الكبيرة والسامة في تشاوتون، وهي منطقة تقع في سفوح سلسلة جبال تايوان الوسطى. وتعود أصول هذا النوع من الضفادع إلى أميركا الجنوبية والوسطى، وقد تسببت بأضرار في أستراليا والفلبين لكن لم يسجل وجودها قط في تايوان، حتى الشهر الماضي حين رصدتها امرأة من سكان المنطقة في حديقتها للخضراوات.