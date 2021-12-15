تم تعليق الرحلات الجوية إلى جزيرة لا بالما، إحدى جزر الكناري الإسبانية، أمس الثلاثاء، بسبب الثوران البركاني المستمر.

وقالت شركة الطيران الإقليمية «بينتر»، إنها اتخذت قرار تعليق الملاحة الجوية نظرا لارتفاع مستوى الرماد البركاني في الجو، حيث دفعت الرياح السحب شرقا باتجاه المطار.

ووقع انفجار عنيف الاثنين، حيث انبعثت كميات كبيرة من الغاز والحمم البركانية، بينما انخفضت مستويات النشاط بشكل كبير أمس وفقا لهيئة الإذاعة والتليفزيون الإسبانية.

وبسبب الغازات السامة المنبعثة من البركان لازم نحو 33 ألفا من سكان عدة بلدات في جزيرة لا بالما منازلهم لبضع ساعات الاثنين قبل أن ترفع السلطات المحلية أمر ملازمة المنازل «نظرا لتحسن نوعية الهواء».