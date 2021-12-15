أعلنت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان أنها اجتازت بنجاح امتحانا بالقانون في كاليفورنيا، بعد ثلاث محاولات فاشلة، في خطوة أولى نحو تحقيق حلمها في أن تصبح يوما ما محامية.



وكانت أشارت المليارديرة، منذ فترة طويلة، إلى أنها تريد أن تلتحق بنقابة المحامين.



وكتبت في تغريدة عبر تويتر، «اجتزت امتحان (بايبي بار)»، في إشارة إلى امتحان السنة الأولى في الحقوق في كاليفورنيا للمرشحين الذين لا يحوزون إجازة جامعية، مضيفة «لم يكن الأمر سهلا لي.

فشلت في الامتحان ثلاث مرات خلال سنتين، لكن حافظت على إصراري في كل مرة ودرست أكثر».



وتلقت كيم كارديشيان، صاحبة الـ 41 عاما، دروسا في جامعة «بيرس كولدج» في لوس أنجليس، لكن لم تحز إجازة.



لكن كارديشيان أكدت أنها كانت مصابة بكوفيدـ19 خلال فشلها الثالث في الامتحان، وأن حرارتها كانت مرتفعة.



ووفق نقابة المحامين في كاليفورنيا، يتخلل امتحان السنة الأولى أربع مقالات واستبيانا يتضمن مائة سؤال متعدد الاحتمالات حول العقود والقانون الجنائي.



تبين الإحصاءات أن 20 إلى 25% فقط من المرشحين ينجحون في هذا الامتحان.



وأضافت كارديشيان أن «محامين كبارا قالوا لي إن الامتحان عمليا مستحيل، وأصعب من دخول كلية الحقوق بالطريقة التقليدية»، مؤكدة أنه كان خيارها الوحيد.