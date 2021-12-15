قال سلاح الطيران الأميركي إنه قام بتسريح 27 فردا لرفضهم الحصول على لقاح كوفيد-19.



وقالت المتحدثة باسم القوات الجوية آن ستيفانيك إن جميع الأفراد كانوا في فترة التجنيد الأولى، مضيفة أن أيا منهم لم يطلب استثناءات طبية أو إدارية، بحسب صحيفة «ذا هيل» الأميركية.



وأضافت ستيفانيك أنه يعتقد أن هؤلاء الأفراد هم أول من يتم تسريحه من الخدمة لعدم حصولهم على التطعيم.



وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قد ألزم الجيش بتطعيمات كوفيد-19 في أواخر أغسطس الماضي، لكنه ترك الأمر لكل فرع لتحديد مواعيده النهائية للامتثال لهذا الأمر.



ووفقا لأحدث بيانات نشرها سلاح الطيران الأميركي، تم تحصين 94% من إجمالي القوات ضد كوفيد-19، بما في ذلك 97% من الأفراد في الخدمة الفعلية، و90% من أفراد الحرس الوطني والاحتياط.