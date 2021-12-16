عزز مان سيتي صدارته للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم وابتعد مؤقتا بفارق أربع نقاط عن ليفربول، بإذلاله ضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 7-0 ضمن المرحلة الـ 17 التي استمرت فيها فوضى فيروس كورونا العائد بقوة.



ورفع سيتي رصيده الى 41 نقطة متقدما بأربع نقاط عن ليفربول الذي يستضيف نيوكاسل اليوم، وخمس نقاط عن تشلسي الذي يستقبل ايفرتون في اليوم ذاته.



واستمرت فوضى تفشي فيروس كورونا وتسببت بتأجيل مباراة مانشستر يونايتد أمام مضيفه برنتفورد في الامسية ذاتها بسبب إصابات بين لاعبي وموظفي «الشياطين الحمر»، بعد أن أرجئت مباراة توتنهام وبرايتون الاحد في المرحلة السابقة لإصابات في صفوف الفريق اللندني.



ويثير تفشي «كوفيد-19» قلق المسؤولين في الكرة الإنجليزية بشكل متزايد، نظرا لانتشار المتحورة الجديدة «أوميكرون» في جميع أنحاء إنجلترا، مما تسبب في مزيد من القيود الصارمة.



وكانت رابطة الدوري كشفت الاثنين عن 42 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وهو رقم قياسي منذ بدء إصدار أرقام الاختبارات في مايو 2020.



وحقق سيتي انتصاره السابع تواليا في الدوري بفضل أهداف فيل فودن (8)، جاك غريليش (13)، البلجيكي كيفن دي بروين (33 و62)، الجزائري رياض محرز (48)، جون ستونز (74) والبديل الهولندي نايثن آكيه (78).



وفي مباراته التدريبية رقم 568 مع الاندية، كانت هذه المرة الاولى التي تتلقى فيها شباك المدرب الارجنتيني مارسيلو بييلسا سبعة أهداف، وفق موقع «أوبتا» للاحصاءات.



وهذا ثاني أكبر فوز لسيتي في الدوري الانجليزي بعد أن اكتسح واتفورد 8-0 في سبتمبر 2019.



وأحرز سيتي فوزه الاول على ليدز في الدوري منذ يناير 2003، بعد أن حقق الاخير المفاجأة في الموسم الماضي الذي عاد فيه الى دوري النخبة بعد غياب 16 عاما، بإسقاطه سيتي في عقر داره إيابا بعد أن تعادلا ذهابا، علما أن ليدز كان فاز وتعادل ضد منافسه في موسمه الاخير في دوري الاضواء في 2003-2004، وبتلك «السباعية» القاسية تجمد رصيد ليدز عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.



وفي مباراة أخرى، عاد أستون فيلا الى الانتصارات من بوابة نوريتش المتذيل بهدفي جايكوب رامسي (34) وأولي واتكنز (87) ليرفع رصيده الى 22 نقطة في المركز التاسع مؤقتا.

غوارديولا: دي بروين ظاهرة.. والدوري مشتعل

أبدى مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا فخره بلاعبيه عقب اكتساح ليدز يونايتد 7-0، واحتفى تحديدا بعودة كيفن دي بروين لمستواه، وقال: «في آخر يومين أو ثلاثة أيام بالتدريبات قلت إن هذا الشاب متواضع بما يكفي لتقبل أنه مطالب بالعمل، إنه ظاهرة، نحن نحتاج اليه وهو مهم جدا لنا»، متمنيا لدي بروين نسيان المصاعب التي واجهها في الفترة الماضية. وأبدى غوارديولا إعجابه الشديد بالأرجنتيني مارسيلو بيلسا، مدرب ليدز، مضيفا فقدنا خمس نقاط أمامهم في الموسم الماضي، ويعرف الجميع كيف يلعب ليدز، وعن المنافسة في الدوري الانجليزي، قال: «الدوري مشتعل، وبعيدا عن ثلاثي القمة من الصعب الفوز في كل مباراة، وأمام فرق مثل وولفرهامبتون ووست هام فزنا بفارق هدف واحد».