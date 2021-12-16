أعلن الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم برشلونة الإسباني اعتزاله اللعب نهائيا أمس بعد معاناته من مشكلة في القلب والجهاز التنفسي، وقال أغويرو في مؤتمر صحافي في ملعب «كامب نو» الخاص بنادي برشلونة «لقد قررت التوقف عن اللعب على الصعيد الاحترافي، انها لحظة صعبة لكني سعيد بقراري لأن الصحة تأتي في المقام الأول».



وأضاف ابن الثالثة والثلاثين بصوت مرتجف وعينين دامعتين «لقد اتخذت قراري قبل 10 أيام بعدما قمت بكل شيء ممكن لكي احصل على الأمل بمعاودة اللعب، أنا فخور جدا بمسيرتي، لطالما حلمت بأن أكون لاعبا محترفا منذ اللحظة التي لمست فيها الكرة عندما كنت في الخامسة من عمري». وتوجه بالشكر إلى نادييه السابقين بقوله: «أريد أن أشكر أتلتيكو مدريد، وبالطبع مانشستر سيتي»، مضيفا: لا أدري ما ينتظرني في الحقبة الجديدة من حياتي.