بات نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري صاحب أعلى عدد من الرميات الثلاثية في تاريخ الدوري الأميركي لكرة السلة (NBA) عندما نجح في تسديدتين من خلف القوس في مطلع مباراة فريقه ضد نيويورك نيكس في طريقه الى الفوز 105-96.



وكان كوري (33 عاما) في حاجة الى النجاح في تسديدتين ثلاثيتين ليحطم الرقم القياسي السابق المسجل باسم راي الن (2973 رمية ثلاثية)، فحقق الاولى بعد اقل من دقيقتين على بداية المباراة معادلا رقم الاخير، ثم أضاع فرصة تحطيم الرقم من محاولة ثانية، لكن الثالثة كانت ثابتة وجاءت قبل نهاية الربع الأول بـ 7 دقائق ليرفع رصيده الى 2974 رمية ثلاثية على ملعب ماديسون سكوير غاردن الشهير في نيويورك ليحتفل مع زملائه بهذا الإنجاز.



وعلق كوري على انجازه بقوله: «كانت مشاعر كثيرة تختلجني قبل تحطيمي هذا الرقم، لقد بذلت جهودا كبيرة لكي اصل الى هنا، انه حلمي منذ ان لعبت كرة السلة».



وكوري في طريقه الى تحقيق 400 رمية ثلاثية خلال الموسم الحالي ما سيرفع رقمه القياسي الى اكثر من 3200 رمية، علما بأنه أنهى المباراة بتسجيله 5 مرات في هذا الاختصاص رافعا رصيده الى 2977.



كما تغلب فينيكس صنز على بورتلاند ترايل بلايزرز 111-107 بعد التمديد أيضا.