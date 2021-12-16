توج بوكا جونيورز الأرجنتيني بلقب كأس مارادونا، عقب فوزه على برشلونة الإسباني 4-2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي على ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية (الرياض)، في مباراة ودية تخليدا لذكرى الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا.



وأقيمت المواجهة بعد قرابة العام من وفاة «الولد الذهبي» في 25 نوفمبر 2020، عن 60 عاما متأثرا بنوبة قلبية بعد أسابيع من خضوعه لعملية جراحية في الدماغ.



حضرت المباراة عائلة المتوج بكأس العالم في مونديال المكسيك 1986، وعدد كبير من رؤساء الأندية السعودية، واللاعبون السابقون والحاليون، إلى جانب عدد من الإعلاميين الذين توافدوا من عدة دول لتغطية المباراة، فضلا عن حضور جماهيري كبير.



وارتدى مارادونا قميص بوكا جونيورز مرتين، الأولى في موسم 1981-1982 ثم في عام 1995، في آخر موسمين احترافيين له في مسيرة طويلة.



ولعب أيضا بألوان برشلونة لمدة موسمين بين عامي 1982 و1984، حيث خاض 58 مباراة وفاز بكأس الملك، قبل انتقاله إلى نابولي الإيطالي حيث حقق مآثره الكروية.



تقدم برشلونة الذي شارك بالفريق الرديف بهدف فيران جوتغلا (51) وأدرك بوكا جونيور التعادل بهدف إتشيكييل سيبايوس (76).



وكان مارادونا زار السعودية وشارك في مباراة ودية مع فريق أهلي جدة في نوفمبر 1987 ضد فريق بروندبي الدنماركي في مهرجان رياضي كروي احتفالا بمرور 50 عاما على تأسيس النادي السعودي. وتزامنت المباراة مع موسم الرياض 2021 حيث يخوض نجوم فريقا الهلال والنصر السعوديين على الملعب ذاته مباراة أمام باريس سان جرمان الفرنسي الشهر المقبل بمشاركة جميع نجوم الأخير وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي وكيليان مبابي والبرازيلي نيمار.