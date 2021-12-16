شدد المدرب الأرجنتيني لباريس سان جرمان الفرنسي ماوريسيو بوكيتينو على ضرورة التمتع بـ «الثقة بالنفس» في مواجهة ريال مدريد الإسباني، خصم النادي الباريسي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وتعتبر المواجهة بين قطبي العاصمتين الفرنسية والإسبانية الأبرز في ثمن النهائي، وهي ستعيد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الى إسبانيا لمواجهة الفريق الذي كان غريمه من 2004 حتى الموسم المنصرم حين كان يدافع عن ألوان برشلونة.



وشدد بوكيتينو غداة القرعة على ضرورة «أن نتمتع بالثقة بالنفس»، معتبرا أن سان جرمان «يتمتع بالنوعية الكافية للفوز بهذه المواجهة والانتقال الى الدور التالي، هذا هو الهدف». وأقر بوكيتينو بحسب ما نقل عنه الموقع الرسمي للنادي بصعوبة المهمة ضد «الريال» في مباراتين صعبتين لأنه فريق يملك مدربا رائعا ولاعبين رائعين، في إشارة الى الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي سبق أن درب سان جرمان من نهاية 2011 حتى 2013 قبل أن يتركه للإشراف على ريال في أول تجربة مع الأخير. ورأى أن «الحظ يلعب دوره دائما، كالإصابات التي يمكن أن تؤثر على الفريق»، واعدا بأن يتحسن أداء فريقه مع تقدم الأسابيع.