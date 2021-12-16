حسم بايرن ميونيخ، الساعي الى تتويجه العاشر تواليا في الدوري الألماني لكرة القدم، لقب بطل الخريف الشرفي قبل مباراته الأخيرة لعام 2021، وذلك باكتساحه مضيفه شتوتغارت 5-0 بفضل ثلاثية لسيرج غنابري وثنائية للبولندي روبرت ليفاندوفسكي الثلاثاء في المرحلة السادسة عشرة.



وشاءت الصدف أن يتوج العملاق البافاري بلقب بطل الخريف مرتين في عام واحد، وذلك لأن النصف الأول من الموسم الماضي امتد لما بعد العطلة الشتوية التقليدية في ألمانيا. ورفع فريق المدرب يوليان ناغلسمان رصيده الى 39 نقطة وابتعد في الصدارة مؤقتا بفارق 9 نقاط عن غريمه وملاحقه بوروسيا دورتموند، ما سمح له بإنهاء النصف الأول من الموسم في الصدارة قبل مباراته الأخيرة لهذا العام ضد فولفسبورغ الجمعة. وكان غنابري بطل المباراة بامتياز بتسجيله الهدفين الأولين، ثم مرر كرتي الهدفين الثاني والثالث لليفاندوفسكي ليعادل الأخير الرقم القياسي لعدد الأهداف خلال عام واحد للاعب من الدوري الألماني والمسجل باسم «المدفعجي» الراحل أسطورة بايرن غيرد مولر، قبل أن يختتم بنفسه المهرجان بهدف شخصي ثالث وخامس لفريقه الذي بات أول فريق في تاريخ الدوري يسجل 52 هدفا بعد 16 مرحلة، متفوقا على نفسه بالذات (50 هدفا موسم 1976-1977).



وفي مباريات أخرى، تغلب أرمينيا بيليفيلد على ضيفه بوخوم 2-0، وفاز ماينز على هرتا برلين 4-0، وخسر فولفسبورغ على ملعبه من كولن 2-3.