FORTRESS



في إطار من الحركة والتشويق، يظهر مجموعة من المجرمين العازمين على الانتقام مهما كلفهم الأمر، مما يجبر ضابط متقاعد وابنه على خوض معركة محفوفة بالمخاطر لإنقاذ كل شيء.



الفيلم من إخراج: جيمس كولين بريساك، وبطولة: بروس ويليس، تشاد مايكل موراي، جيسي ميتكالف ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 6 يناير المقبل.



THE AMITYVILLE MOON



تدور أحداث الفيلم حول «كارلا» و«أليسا» اللتين تحاولان الهرب من منزل تابع لدار عبادة، الا أن كارلا تتعرض لهجوم وحشي من وحش شبه إنسان.



الفيلم من إخراج: تومتس جيه تشرشل، وبطولة: كودي رينيه، مايكل سيرفانتيس، شيري ديفيس، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 30 الجاري.