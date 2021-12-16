أعرب محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد عن سعادته بنجاح القمة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمشاركة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي حفظهم الله، مؤكدا أن ما خرجت به القمة من قرارات تؤكد مدى الحرص على تحقيق المزيد من وحدة الصف الخليجي في مواجهة التحديات. وأضاف الخالد: لا شك أن هذه القمة عقدت عقب ظروف استثنائية مر بها العالم خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كوفيدـ19، ونحن دائما ننظر إلى اجتماعات قادتنا بمزيد من الأمل والتفاؤل، لما لها من أثر كبير على دعم مسيرة مجلس التعاون في جميع الجوانب، وتحقيق المزيد من الاستقرار والأمن والترابط والتكامل وحرص على اللحمة الخليجية وتوحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية والعربية والدولية.