برعاية وحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح، أجرت كلية علي الصباح العسكرية المشروع النهائي الخارجي (جند الوطن 5) لدفعة الطلبة الضباط 48 ودورة التأهيلية للضباط رقم 1 بمنطقة الاديرع، حيث كان في استقبال رئيس الأركان العامة للجيش لدى وصوله آمر كلية علي الصباح العسكرية العميد الركن خالد شجاع العتيبي وعدد من قيادات الكلية.



بعد ذلك استمع إلى ايجاز وشرح أوامر العمليات على الطاولة الرملية وبعد الانتهاء من الايجاز تم تطبيق ما تلقوه الطلبة الضباط خلال فتره دراستهم بالكلية العسكرية وما تم تدريبهم عليه بالمشروع الخارجي من مهارات ميدانية مختلفة مع مشاركة القوة الجوية باستخدام الطائرات المقاتلة والطائرات العمودية ووحدات من القوة البرية.



وفي الختام وجه رئيس الأركان كلمة للطلبة الضباط أشاد خلالها بالجهود المبذولة والمتميزة من المشاركين والمشرفين على التمرين والتي انعكست من خلال أدائهم الفعال وتطبيقهم الناجح للدروس والتدريبات التي تلقوها خلال دراستهم بالكلية، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء في طلب العلم والمثابرة في العمل والتدريب لتحقيق الهدف المرجو منهم في الدفاع عن هذا الوطن الغالي وتسخير كل إمكانياتهم لخدمة الوطن والعمل من أجله.



حضر المشروع آمر القوة البرية اللواء الركن محمد عبدالعزيز الظفيري ومساعد آمر القوة الجوية اللواء الركن طيار بندر سالم المزين وعدد من كبار ضباط الجيش.