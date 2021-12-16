أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد أن رؤية المحافظة نحو التطوير والتحديث تسير بخطى متقدمة، لافتا الى أن ثمة عددا من التوجهات والخطط التي رسمتها بدأت تأخذ المنحى الصحيح، وتدفع نحو تنفيذ مزيد من المشروعات المستهدفة.



جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الثاني عشر الذي عقده أمس في غرفة الاجتماعات بالمحافظة، بحضور نائب رئيس القوة لقطاع الوقاية في قوة الاطفاء العام اللواء خالد عبدالله، ونائب مدير عام البلدية لشؤون محافظتي العاصمة والجهراء م.فيصل صادق، ومدير صيانة هندسة الطرق في وزارة الاشغال م.عايد العازمي، ومدير إدارة الرقابة البحرية في «الزراعة» م.سالم الحاي، ومراقب العمليات البحرية م.بدر الفهد، ومشرف مفتش احياء مائية حمد الخضير، ومديرة إدارة رصد مياه البحر في الهيئة العامة للبيئة د.لجين الصايغ، ومدير إدارة النقع البحرية في مؤسسة الموانئ أنور الماضي.



وقال الخالد: بدأنا نرى ثمرة الاجتماعات السابقة للجنة التنسيقية لاسيما بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات الشأن لتسوير نقعة الشملان وحمايتها من المخالفين والمتجاوزين على القوانين خاصة أنها تقع في منطقة مهمة، وهذا والحمد لله بفضل من الله ثم عزمكم وجهدكم الذي يدفعنا تجاه الانجاز وتحقيق الاهداف، وشارفنا على تنفيذ إحدى رؤانا التي تعزز التطوير والتحديث كواحد من الاهداف التي نعمل عليها.



وأضاف: لا شك أيضا أن طرح ممارسة مشروع تأهيل وتطوير صيانة وتشغيل سوق الصفارين بمنطقة شرق جاء ترجمة للجهود التي بذلتها المحافظة بالتعاون مع بعض الجهات ذات الشأن، ولا شك بأنها خطوة متقدمة وفي الاتجاه الصحيح، لاسيما وأن هذا السوق يعد أحد المعالم الكويتية القديمة التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا ومن واجبنا الحفاظ على تاريخنا وهويتنا.



وحول التجميل والتطوير والمخالفات المتراكمة في بعض مناطق العاصمة، أوضح أن المحافظة وبالشراكة مع القطاع الخاص توصلت الى نتائج إيجابية بعضها بدأ يظهر للعيان وآخر في طور الحصول على بعض الموافقات الضرورية التي تتطلبها المشاريع المطروحة، لافتا الى أن بعض الشركات بدأت في تنفيذ أحد المشاريع التجميلية في أحد مداخل المحافظة وبناء المجسمات بعد إزالة المجسمات السابقة، متوجها بالشكر لكل الجهات المشاركة لتعاونهم في الوصول الى الاهداف المرجوة.



الجدير بالذكر أن سوق الصفارين يعد أحد الأسواق الكويتية التاريخية التي تأتي ضمن رؤية محافظ العاصمة في التطوير والتحديث والدفع باتجاه إعادة بنائه من خلال شراكات وتعاون مع عدد من الجهات المعنية.