القوات المسلحة باتت تعتمد على المهارات العلمية لمنتسبيها قبل اعتمادها على قدراتهم البدنية

نتطلع إلى إعادة العصر الذهبي للرياضة العسكرية وما حققه أبطالها من إنجازات وبطولات



أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي على أن من يحمي الكويت هم أبناؤها، فالأوطان بحاجة إلى طاقات وقدرات وإمكانيات شبابها، فهم استثمار المستقبل الحقيقي، وعليهم تقع مسؤولية حفظ أمن وسلامة البلاد وتحقيق تطورها ورفعتها وازدهارها.



جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها لدفعة المجندين (49) بهيئة الخدمة الوطنية العسكرية، والتي يتم تدريبها في مدرسة تدريب الحرس الأميري، حيث اطلع على آلية سير العملية التعليمية والتدريبية والبرامج المعتمدة لإعداد وتأهيل المكلفين بالخدمة.



وفي كلمة له خلال لقائه بالمجندين عبر الشيخ حمد جابر العلي عن فخره واعتزازه بلقاء صفوة شباب الوطن، من أبنائه المجندين، الذين لبوا نداء الواجب العسكري لخدمة الكويت، والتضحية من أجلها، تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو رئيس مجلس الوزراء



كما دعا الشيخ حمد جابر العلي في كلمته المجندين إلى تسخير كافة إمكانياتهم ومواهبهم لخدمة القوات المسلحة، والتي باتت تعتمد على المهارات العلمية لمنتسبيها، قبل اعتمادها على قدراتهم البدنية، فالأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة أصبح العمل والتحكم بها يتم من خلال الأنظمة والبرامج التكنولوجية، مضيفا أن الجيش الكويتي يفتح أبوابه للراغبين من المجندين بالتطوع بشرف الخدمة العسكرية بعد انتهاء مدة فترة خدمتهم الإلزامية.



وفي ختام زيارته أثنى وزير الدفاع على الجهود التي تقوم بها هيئة الخدمة الوطنية العسكرية وبتعاونها مع عموم وحدات الجيش لتأهيل وإعداد المكلفين بالخدمة الوطنية، وعملها على تنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب الكويتي، والإسهام في بناء شخصيته العسكرية، وتطوير قدراته ومهاراته الذاتية، وتعزيز هويته الثقافية، وغرس مفاهيم الضبط والربط والنظام والتعاون في نفسه، لخدمة وطنه والعمل لما فيه خيره ورفعته وازدهاره.



من جانب آخر، أكد الشيخ حمد جابر العلي تطلع الوزارة ضمن خطة عملها إلى إعادة العصر الذهبي للرياضة العسكرية الكويتية وما حققه أبطالها من إنجازات وبطولات.



وقال الشيخ حمد جابر العلي في بيان صحافي لوزارة الدفاع عقب منافسات بطولة الماراثون العسكري الأولى التي أقيمت برعايته وبتنظيم من الاتحاد الرياضي العسكري وبمشاركة عدد من الرياضيين العسكريين من وحدات الجيش الكويتي ان ذلك يتم عبر وضع برنامج عمل متكامل يهدف إلى إعادة جميع الأنشطة الرياضية العسكرية والعمل على تأهيل الميادين والصالات والمراكز الرياضية.



وأشار إلى أهمية تنظيم المسابقات الرياضية لأبناء العسكريين والتي تسهم بدورها في تنمية روح الولاء والوفاء للوطن في «نفوس أبنائنا الأعزاء جنود المستقبل».



وأشاد بدور رئيس ومنتسبي الاتحاد الرياضي العسكري وجهودهم التي أسهمت في إعادة غالبية المسابقات والأنشطة الرياضية الجماعية والفردية والتي تعمل على خلق روح التحدي والمنافسة الشريفة بين عموم منتسبي الجيش الكويتي.



من جانبه، عبر مدير الاتحاد الرياضي العسكري العميد الركن خليل الكندري عن شكره وتقديره والرياضيين العسكريين للدعم والتشجيع الذي يحظون به من وزير الدفاع والذي يدفعهم لتحقيق المزيد من النتائج والإنجازات الرياضية.



وثمن التوجيهات المتواصلة والمتابعة الدائمة من رئاسة الأركان العامة للجيش وتقديمها كل التسهيلات للارتقاء بمستوى الرياضيين العسكريين وتحقق لهم التمثيل اللائق والمشرف في مختلف المسابقات الرياضية.



وكانت فعاليات ختام البطولة بدأت بإعطاء وزير الدفاع شارة بدء السباق بعد ذلك تم تقديم عرض مرئي عن تاريخ الفروسية بالجيش الكويتي منذ تأسيسها في عهد وزير الدفاع الأسبق المغفور له الشيخ سالم صباح السالم الصباح، طيب الله ثراه، حتى وقتنا الحالي وما حققه فرسان الجيش الكويتي من بطولات وجوائز من خلال مشاركتهم في العديد من البطولات المحلية والخارجية.



وتم تقديم إيجاز اشتمل على التعريف بنوعية الخيول التي يتم انتاجها في فروسية الجيش، بالإضافة إلى ما تم انجازه من مشاريع جديدة في ميدان الفروسية.



وفيما يخص نتائج منافسات سباق الماراثون والذي شارك فيه متسابقون وفرق من مختلف وحدات الجيش وعلى المستوى الفردي في السباق حقق المقدم محمد خلف من كلية علي الصباح العسكرية المركز الأول وأحرز المقدم ضاري الشويع من لواء (المغاوير 25) المركز الثاني وكان المركز الثالث من نصيب الرقيب عبدالله حرابه من القوة البرية.



وعلى مستوى الفرق حقق فريق القوة البرية (أ) المركز الأول فيما أحرز فريق لواء (المغاوير25) المركز الثاني وحصل فريق القوة البرية (ب) على المركز الثالث.



بعد ذلك كرم الشيخ حمد جابر العلي الفائزين في البطولة، مشيدا بما شاهده من أداء يعكس حجم ما يتمتع به المشاركون من خبرات ومهارات، داعيا إياهم إلى بذل الجهود ومواصلة التدريب.



وزير الدفاع هنأ نظيره البحريني والقائد العام لقوة دفاع البحرين بالعيد الوطني



بعث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ببرقية تهنئة إلى وزير شؤون الدفاع بمملكة البحرين الشقيقة الفريق الركن عبدالله النعيمي بالذكرى الـ 50 للعيد الوطني لمملكة البحرين الشقيقة.



وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إن الشيخ حمد جابر العلي عبر في برقيته عن خالص تهانيه وصادق تمنياته للمملكة بدوام التقدم والازدهار ولقواتها المسلحة بالرفعة والعزة في ظل القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسى ودعا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على جلالته وعلى شعب المملكة الشقيق بالخير واليمن والبركات.



كما بعث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ببرقية تهنئة، إلى القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، بمناسبة الذكرى الخمسين للعيد الوطني لمملكة البحرين الشقيقة.



وقد أعرب في برقيته عن خالص تهانيه وصادق تمنياته للمملكة بدوام التقدم والازدهار، ولقواتها المسلحة بالرفعة والعزة، في ظل القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسى، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على جلالته، وعلى شعب المملكة الشقيق بالخير واليمن والبركات.