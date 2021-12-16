مريم بندق



أصدرت رئيس ديوان الخدمة المدنية مريم العقيل تعميما للجهات الحكومية ينص على ان تقييم أداء الموظفين للعام 2021 على أساس الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف من واقع كشوف التوقيع اليومية، وإلغاء احتساب مدد التأخير، ويستمر احتساب عدد أيام الانقطاع عن العمل بدون إذن متصلة أو منفصلة خلال سنة التقييم 2021. وجاء في نص البيان ما يلي:



لما كان ديوان الخدمة المدنية قد أصدر تعميمه رقم (5) لسنة 2020 بتاريخ 27/2/2020 بشأن وقف العمل بنظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف (احترازيا) لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أصدر تعميمه رقم (9) لسنة 2020 بتمديد وقف العمل بنظام البصمة وحتى إشعار آخر، ثم أصدر تعميمه رقم (12) لسنة 2021، بشأن قرار مجلس الوزراء بعودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كافة الجهات الحكومية اعتبارا من يوم الاحد الموافق 15/8/2021.



ومن حيث إن نموذج التقييم رقم (3) (الجزء الأول) المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2017 بشأن تعديل القرار رقم 36 لسنة 2006 بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم اداء الموظفين ـ قد تضمن في المجموعة الخامسة لعوامل قياس مدى الالتزام بالدوام الرسمي عامل لتقييم الاداء «مسلسل» رقم (1 مكررا) لقياس (مدى الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف) بديلا عن عامل تقييم الأداء «مسلسل» رقم (1) الخاص بقياس (مجموع مدد التأخير خلال سنة التقييم) وذلك في حالات الموظفين الذين قرر إعفائهم من البصمة.



ونظرا لأنه يتعذر حساب مدد التأخير عن جزء كبير من سنة التقييم الحالية (2021) بسبب إيقاف العمل بنظام البصمة حتى 14/8/2021.



لذا ـ يرجى من كافة الجهات الحكومية اعتماد عامل تقييم الأداء «مسلسل» رقم (1 مكررا) (مدى الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف) بديلا عن عامل تقييم الأداء «مسلسل» رقم (1) (مجموع مدد التأخير خلال سنة التقييم) وذلك عند تقييم أداء الموظفين عن سنة التقييم الحالية (2021) فقط مع الاستمرار في تطبيق القواعد والأحكام والإجراءات وعوامل تقييم الأداء الأخرى وفقا للمقرر قانونا.