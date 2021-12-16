مريم بندق



علمت «الأنباء» من مصادر ان وزارة المالية منحت وزارة الصحة تفويضا بصرف 175 مليون دينار لتغطية مكافأة الصفوف الأمامية للأطباء والممرضين والفنيين والموظفين.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن التفويض يهدف إلى صرف المكافأة دفعة واحدة ومن دون تجزئة، لافتة إلى أن إنجاز توقيعات المستحقين من الأطباء والممرضين والفنيين والموظفين يعجل بتحويل المبلغ المستحق إلى الحسابات.

وذكرت مصادر اخرى أن فترة أسبوعين تكفي لإنجاز تعهدات الموظفين بأحقيتهم للمكافأة وإيداع المبلغ المستحق في الحسابات الشخصية، مشيرة الى مؤشرات بالانتهاء من أخذ التعهد Online خلال أسبوعين إلى شهر، على أن تتلقى لجنة مخصصة أي تظلمات بهذا الشأن بعد الانتهاء من الصرف. هذا، وعلمت «الأنباء» ان تخصيص ميزانية وزارة الداخلية لصرف مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين بها ستكون الخطوة اللاحقة قريبا.