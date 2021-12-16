وجه النائب م. أحمد الحمد سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، عن أسماء وعدد كل المتقدمين لقانون الضمان المالي، وعدد المقبولين منهم.

ونص السؤال على ما يلي:



بعد إقرار قانون الضمان المالي - قانون رقم 2 لسنة 2021 في شأن إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا - في دور الانعقاد الماضي، وبعد قبول عدد من المتقدمين ورفض عدد آخر منهم من دون توضيح الأسباب وعدم معرفة المبلغ الذي رصد في هذا الخصوص.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كشف بأسماء وعدد كل المتقدمين لقانون الضمان المالي، وكشف بعدد المقبولين منهم.



2- كم نسبة المقبولين إلى نسبة المرفوضين؟ وما أسباب الرفض؟



3- كم يقدم مبلغ الضمان المالي للبنوك حسب القانون؟ وكم بلغ المبلغ المستفاد منه؟ وما مصير بقية المبلغ؟



4- ما المشاريع التي رفضت؟ وهل يوجد ما يلزم هذه البنوك بتمويل هذه المشاريع؟