وجه النائب د. عبدالعزيز الصقعبي سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، ونص السؤال على ما يلي:



نشرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في تاريخ 15 يونيو 2017 تقريرا يتهم شركة BAE Systems ببيع أنظمة تجسس ومراقبة شاملة لدول متهمة بالتعدي على خصوصيات مواطنيها، الأمر الذي يثير بعض المخاوف حول هذا المشروع، بينما تستعد هذه الشركة لعقد أضخم مشروع لها للأمن السيبراني في الكويت بالتعاون مع مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد أعلنت الشركة في موقعها عن أكثر من 100 وظيفة شاغرة للعمل في هذا المشروع الذي قد يكلف الدولة مئات الملايين، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما صحة الخبر المذكور في مقدمة السؤال؟ إذا كان صحيحا، فما مبررات التعاقد مع هذه الشركة التي بإمكانها التعدي على خصوصية الأفراد على نحو مخالف للدستور؟



2 ـ ما الأسس القانونية للتعاقد مع الشركة المذكورة، والتي توفر برامج يمكن من خلالها التعدي على خصوصية الأفراد؟



3 ـ هل طرحت مناقصة للمشروع الواردة أعلاه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بأوراق المناقصة وعروض الشركات والعرض الذي رست المناقصة عليه.



4 ـ كم يبلغ إجمالي تكلفة العقد مع الشركة؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من جميع العقود والاتفاقيات الموقعة مع الشركة المذكورة.



5 ـ هل يوجد تنسيق ـ سواء اجتماعات أو مباحثات أو ترتيبات ـ مع الجهات المعنية كوزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستعانة برأيها في هذا المشروع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى موافاتي بصورة ضوئية من جميع المخاطبات مع هذه الجهات.



6 ـ هل شكلت لجنة فنية من مجلس الوزراء أو الوزارات أو الهيئات المختصة للنظر في هذا المشروع وإبداء الرأي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بتفاصيل هذه اللجان، مع الآراء التي توصلت إليها.



7 ـ نظرا لطبيعة المعلومات الواردة في مقدمة السؤال، هل أخذ برأي الجهات الأمنية في الدولة كوزارتي الداخلية والدفاع وجهاز الأمن الوطني لما له من تأثير على الأمن الوطني؟.