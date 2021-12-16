مريم بندق



بناء على تكليف صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، عقد في قصر بيان ظهر امس اجتماعا ضم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل.



وكانت «الأنباء» قد أشارت صباح أمس، إلى أن لجنة ضوابط العفو برئاسة رؤساء السلطات الثلاث تعقد اجتماعا عند الساعة الثانية عشرة من ظهر أمس الأربعاء، حيث تنظر في اقتراح بعض الضوابط والشروط للعفو عن دفعة ثانية من الناشطين والمحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تتعلق بقضايا مع الدولة وليس مع أشخاص، تمهيدا لاستصدار مراسيم العفو عنهم.



من جانب آخر، بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقيتين إلى رئيس مجلس النواب في جمهورية البرازيل الاتحادية آرثر سيزار بيريرا دي ليرا، ورئيس مجلس الشيوخ الاتحادي رودريغو أوتافيو سواريس باتشيكو، أعرب فيهما عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا الفيضانات التي ضربت ولايتي باهيا وميناجيرايس، وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.