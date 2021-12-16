القاهرة ـ هناء السيد



عقد البرلمان العربي الحفل الختامي للدبلومة التطبيقية حول «المهارات الحديثة للعمل البرلماني للعضوات» التي نظامها مركز الديبلوماسية البرلمانية التابع للبرلمان العربي وذلك بمقر الامانة العامة للجامعة العربية بحضور عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، ووزيرة شؤون الهجرة والمصريين بالخارج د.نبيلة مكرم، ود.فادية كيوان المدير العام لمنظمة المرأة العربية.

ود مستورة الشمري رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، وتم خلال الحفل تكريم عدد من عضوات البرلمانات العربية المشاركة في الدبلومة والتي نظمها مركز الديبلوماسية البرلمانية بالبرلمان العربي، على مدار أكثر من شهرين، من اللقاءات والحوارات والحلقات النقاشية وورش العمل والنقاشات البرلمانية عالية المستوى.



وثمنت النائب د.معصومة بنت حسن عبدالرحيم عضو مجلس النواب البحريني بنجاح النسخة الأولى من الدبلومة التطبيقية حول المهارات الحديثة في العمل البرلماني لعضوات المجالس والبرلمانات العربية التي نظمها البرلمان العربي واستضافتها القاهرة برعاية كريمة من فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب.



وأوضحت أن الدورة تكتسب الأهمية الكبيرة لدى البرلمانيات العربيات واللواتي شاركن في هذه الدورة، وجاءت آثارها الإيجابية واضحة من خلال الاستفادة المثلى من التركيز على الأدوات المستخدمة في العمل البرلماني وتفعيل الأدوات الدستورية.



وأضافت أن الدورات التي يقيمها البرلمان العربي تكتسب أهمية كبيرة من خلال صقل مهارات البرلمانيات عبر مشاركتهن في هذه الدورات والتي أقيمت حضوريا وعن بعد، والتي ضمت كوكبة من البرلمانيات من الوطن العربي.



وبينت أن الدورة كانت لها دور في التباحث والتشاور والاطلاع على تجارب الدول العربية والاستفادة من التجارب والتدارس حول أهمية تطبيقها في الدول الأخرى، بما يعود بالنفع على المواطنين في البلدان العربية.



كما اشادت النائب د.معصومة بنت حسن عبدالرحيم بالدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة في البحرين من خلال مساهمته في تقدم المرأة البحرينية، وتمكينها من خلال العديد من المبادرات الداعمة لها، بالإضافة الى الدورات التي يقدمها لصالح المرأة البحرينية والتي نراها اليوم حاضرة في العديد من المواقع وتتبوأ العديد من المناصب جنبا الى جنب مع الرجل في نهضة البحرين.



ومن بين المشاركات شذى النقبي عضو المجلس الاتحادي بدولة الامارات العربية عضو البرلمان العربي.



وأكدت شذى أهمية هذه الدبلومة لثقل العضوات بالكثير من المهارات الخاصة بالديبلوماسية البرلمانية وإثرائهم بالكثير من المعلومات الخاصة بتمكين المرأة، كون هذه القضية اصبحت تحظى باهتمام بالغ على العكس مما كان يحدث سابقا.



وأضافت النقبي ان هذه الدبلومة شهدت مشاركة عدد من القيادات العربية والدولية المتميزة، اصحاب الفكر الواعي والخبرة العميقة في كافة المجالات والتي ساهمت في تميز الدبلومة التطبيقية، وما قدموه من تحليلات وأفكار واقتراحات ساهمت في إثراء الدبلومة.









