تقدم النائب يوسف الغريب باقتراح برغبة في شأن زيادة المخصصات المالية للمبتعثين للعلاج بالخارج ومرافقيهم، قال في مقدمته ما يلي:



تعاني دول العالم من حالة ارتفاع غير مسبوق في الأسعار بعد جائحة كورونا وأصبح الغلاء في الأسعار سواء على مستوى السلع أو الخدمات أو الفنادق والطيران في الفترة الأخيرة السمة الرئيسة في جميع أنحاء العالم.

وقد تأثرت منظومة العلاج بالخارج بهذا الغلاء لاسيما على صعيد المخصصات المادية التي يتم صرفها للمبتعثين والموفدين للعلاج بالخارج والتي لم تعد تكفي المتطلبات الأساسية التي يحتاجها المريض أو المرافق.



ونظرا لضرورة تحقيق حالة الاستقرار المادي والنفسي للمريض ومرافقيه بالخارج أثناء فترة ابتعاثه للعلاج، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



إعادة النظر في لائحة العلاج بالخارج وزيادة المخصصات المالية للمبتعثين للعلاج بالخارج ومرافقيهم المبتعثين عن طريق وزارة الصحة أو الداخلية أو الدفاع بنسبة 100% عما هو مقرر حاليا.