القاهرة - هناء السيد



شهد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، والسفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة المصرية للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حفل تخرج دبلوم المهارات الحديثة في العمل البرلماني، التي نظمها مركز الديبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي، وذلك بمقر جامعة الدول العربية بمشاركة عربية واسعة لعضوات مجالس وبرلمانات الدول العربية.



ورحب رئيس البرلمان العربي بالحضور وضيوف الشرف السفيرة نبيلة مكرم ود.فاديا كيوان مدير منظمة المرأة العربية والبرلمانيات المشاركات في البرنامج التدريبي ممثلين عن عدة دول عربية، مشيدا بكل الجهود التي ساهمت في إنجاح الدبلومة التطبيقية الأولى، والتي استمرت على مدار شهرين، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد البرلماني الدولي، وبرعاية فوزية بنت عبدالله زينل، رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين، معتبرا أن هذه الخطوة علامة فارقة في عمل البرلمان العربي والدفع بالمرأة العربية على طريق التمكين والريادة ودعم لمسيرتها في المجتمعات العربية والتي تصب في صالح دعم النهضة المجتمعية الشاملة في المجتمعات العربية.



من جهتها، ثمنت وزيرة الهجرة المصرية خلال كلمتها بختام الدبلومة التطبيقية للبرلمانيات العرب، جهود مركز الديبلوماسية البرلمانية العربية والنقاش المتعدد الذي أسهم في إثراء البرلمانيات العرب وتدريبهن على المهارات الحديثة للعمل البرلماني من خلال الدبلومات التطبيقية، مؤكدة أن المرأة العربية قادرة على صنع تغيير حقيقي سواء في العمل الديبلوماسي أو البرلماني، مشيرة في الوقت ذاته إلى البرامج النوعية التي يتبناها البرلمان العربي والمبادرات التي يعكف عليها بما يسهم في دعم قضايا المرأة والتي سيتمخض عنها نقلة نوعية في تمكين المرأة العربية وريادتها على كل المستويات في كل المحافل العربية والإقليمية والدولية.