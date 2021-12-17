حافظت على المركز الثالث خليجياً بعد السعودية والإمارات من حيث حيازة السندات

اليابان تبقى أكبر الحائزين على سندات الخزانة في العالم بـ 1٫32 تريليون دولار



علاء مجيد



خفضت الكويت حيازتها من سندات الخزانة الاميركية خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 0.65% على اساس شهري بمقدار 300 مليون دولار وبذلك تحتل الكويت المرتبة الثالثة خليجيا ويأتي هذا التراجع للشهر الثاني على التوالي بعد الانخفاض الذي حدث في سبتمبر الماضي.



وبحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة الخزانة الاميركية بلغت قيمة حيازة الكويت من السندات الأميركية خلال شهر أكتوبر الماضي 46.0 مليار دولار منخفضة عن مستويات سبتمبر الماضي البالغة 46.3 مليار دولار.



وعلى اساس سنوي، فقد تراجعت ايضا الكويت لحيازتها للسندات الأميركية بنسبة 2.3% ايضا مقارنة بمستوياتها السابقة البالغة 47.1 مليار دولار في أكتوبر 2020، وتنوع الكويت من محفظة السندات الاميركية ما بين سندات قصيرة الاجل بقيمة 12.08 مليار دولار فيما تبقى النسبة الكبرى من السندات طويلة الأجل بقيمة 33.88 مليار دولار.



مشتريات خليجية



وعلى صعيد دول الخليج، فقد تباينت استراتيجياتهم تجاه السندات الأميركية خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث تراجعت استثمارات المملكة العربية السعودية الى 116.5 مليار دولار مقارنة بـ 124.3 مليار دولار في سبتمبر الماضي منها 99.40 مليار دولار سندات طويلة الأجل و17.08 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.



كما تراجعت استثمارات الإمارات الى 53.0 مليار دولار مقارنة بـ 58.8 مليار دولار في سبتمبر الماضي منها 27.64 مليار دولار سندات طويلة الأجل و25.40 مليار دولار سندات قصيرة الاجل، بينما رفعت قطر استثماراتها خلال شهر أكتوبر البالغة 6.22 مليارات دولار مقارنة بـ 6.11 مليارات دولار في سبتمبر الماضي وجميعها سندات طويلة الأجل.



بينما تراجعت استثمارات عمان خلال أكتوبر لتصل الى 5.07 مليارات دولار منها 5.02 مليارات دولار طويلة الاجل و42 مليون دولار قصيرة الأجل مقارنة بـ 5.36 مليارات دولار خلال سبتمبر الماضي.

وتراجعت ايضا استثمارات البحرين من السندات الأميركية في أكتوبر لتصل الى 410 ملايين دولار منها 53 مليون دولار سندات طويلة الاجل 357 مليون دولار سندات قصيرة الاجل مقارنة بـ 511 مليون دولار خلال سبتمبر الماضي.



الصدارة يابانية



وعلى المستوى العالمي فقد حافظت اليابان للشهر التاسع والعشرين على التوالي على المركز الاول بالاستحواذ على سندات اميركية بقيمة 1.32 تريليون دولار مرتفعة عن مستويات سبتمبر الماضي البالغة 1.29 تريليون دولار.



كما جاءت الصين في المركز الثاني بعد اليابان بـ 1.06 تريليون دولار مرتفعة عن مستويات سبتمبر الماضي البالغة 1.04 تريليون دولار، وثالثا جاءت المملكة المتحدة بـ 579.8 مليار دولار مرتفعة عن مستويات سبتمبر الماضي البالغة 566.5 مليار دولار وحلت ايرلندا رابعا بقيمة 324.3 مليار دولار مرتفعة عن مستويات سبتمبر البالغة 309.4 مليارات دولار وحلت لكسمبورغ في المرتبة الخامسة عالميا بـ 314.3 مليار دولار مرتفعة عن مستويات سبتمبر الماضي البالغة 311.8 مليار دولار.



وبصفة عامة فقد بلغ حجم سندات الخزانة الأميركية بنهاية أكتوبر الماضي 7.64 تريليون دولار مقارنة بـ 7.07 تريليونات دولار في الشهر المقابل من 2020 اي بارتفاع سنوي يبلغ 578.3 مليون دولار بنسبة 8.2%.

كما ارتفعت حيازة الأجانب من السندات الأميركية خلال شهر أكتوبر الماضي لتبلغ 7.64 تريليونات دولار مقابل 7.54 تريليونات دولار في شهر سبتمبر الماضي.