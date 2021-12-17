23.7 % انخفاضاً في مستويات السيولة بمتوسط يومي 52.3 مليون دينار

385 مليون دينار خسائر سوقية أسبوعية للبورصة مع عودة عمليات البيع



شريف حمدي



لا تزال توجهات الأجانب تجاه اسهم البنوك الكويتية متأرجحة بين الشراء والبيع خلال المرحلة الحالية، مع الجنوح للشراء وتعزيز الملكيات نسبيا، وتركز الشراء في اسهم 4 بنوك هي الخليج والأهلي وبرقان وبوبيان، فيما خفضوا نسب ملكياتهم في 3 بنوك هي، البنك الوطني، وبيت التمويل الكويتي «بيتك»، ووربة، واستقرت نسب الملكيات في 3 بنوك هي التجاري، والأهلي المتحد، وبنك الكويت الدولي «KIB».



ووفقا لإحصائية البورصة حول نسب الملكيات الأجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 15 ديسمبر الجاري، بلغت قيمة ملكيات الأجانب في الـ 10 بنوك الكويتية 2.67 مليار دينار، ارتفاعا من 2.49 مليار الأسبوع الماضي، بنسبة زيادة بلغت 7%، وبقيمة 180 مليون دينار، جراء ارتفاع أسعار أغلب هذه الأسهم بعد موجة التراجعات التي شهدتها خلال الأسابيع الأخيرة.

وارتفعت ملكية الأجانب في الخليج بنسبة 0.29% ليصل الإجمالي إلى 12.12% بقيمة 99 مليون دينار، كما ارتفعت في الأهلي بنسبة 0.01% لتصل إلى 0.28% بقيمة 1.1 مليون دينار، وارتفعت في برقان بنسبة 0.01% لتصل إلى 2.73% بقيمة 19.1 مليون دينار، وفي بوبيان بنسبة 0.01% لتصل النسبة الاجمالية إلى 5.30% بقيمة 132.9 مليون دينار.



فيما انخفضت في الوطني بنسبة 0.17% لتتراجع النسبة الاجمالية إلى 20.64% بقيمة 1.44 مليار دينار، كما انخفضت النسبة في بيتك ب 0.01% بنسبة إجمالية 10.34% بقيمة 872.8 مليون دينار، كما خفض الأجانب ملكياتهم في وربة بنسبة 0.02% لتصل النسبة الإجمالية الى 4.35% بقيمة 87 مليون دينار.



واستقرت نسبة ملكيات الأجانب في بنك التجاري عند 0.06% بقيمة 597 ألف دينار، وفي المتحد عند 0.41% بقيمة 3 ملايين دينار، فضلا عن الدولي KIB عند 4.53% بقيمة 10.8 ملايين دينار.



إلى ذلك، أنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع على تراجع جماعي لمؤشراتها ومتغيراتها على وقع عودة عمليات البيع مجددا بعد أسبوع واحد فقط من الارتفاع شهد عمليات شرائية للاستفادة من التراجعات اللافتة في أسعار الأسهم سواء القيادية أو المتوسطة والصغيرة.



وبنهاية التعاملات الأسبوعية، خسرت القيمة السوقية 385 مليون دينار بنسبة 0.9%، إذ تراجعت القيمة السوقية بنهاية الاسبوع إلى 41 مليار دينار، مقارنة بـ 41.38 مليار دينار نهاية الأسبوع الماضي.



وللأسبوع الثاني على التوالي يستمر انخفاض معدل السيولة المتدفقة للسوق، وكانت نسبة انخفاض الأسبوع 23.7%، بمحصلة اجمالية 261 مليون دينار بمتوسط يومي 52.3 مليون دينار انخفاضا من 342 مليون دينار بمتوسط يومي 68.5 مليون دينار الأسبوع الماضي.



كما انخفضت أحجام التداول بنسبة 25%، إذ بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.351 مليار سهم تراجعا من 1.1797 مليار سهم الأسبوع الماضي، وانهت البورصة تعاملات الأسبوع على تراجع جماعي في أداء المؤشرات، وذلك على النحو التالي:



٭ انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.1% بخسائر 84 نقطة ليصل إلى 7548 نقطة من 7632 نقطة الأسبوع الماضي.



٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي خسائر بنسبة 0.4% بفقد 26 نقطة ليصل إلى 5870 نقطة من 5896 نقطة.



٭ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.9% بخسارته 65 نقطة ليصل إلى 6976 نقطة من 7041 نقطة الأسبوع الماضي.