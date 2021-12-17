رفع بنك إنجلترا المركزي أمس، سعر الفائدة إلى 0.25% من 0.1%، بشكل مفاجئ، بسبب ضغوط التضخم، فيما قفز الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% أمام الدولار عقب القرار.



وصوتت لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء في بنك إنجلترا بأغلبية 8 إلى 1 رفع سعر الفائدة المصرفية بنحو 15 نقطة أساس إلى 0.25% من 0.1%، وفقا لـ«رويترز»، وصوت جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية على إبقاء بنك إنجلترا برنامج شراء السندات بحجمه المستهدف 875 مليار جنيه (1.16 تريليون دولار) دون تغيير.



وبذلك يصبح بنك إنجلترا أول بنك مركزي بين الاقتصادات الرائدة في العالم يفعل ذلك منذ أن بدأ جائحة فيروس كورونا، ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة يوم الخميس إلى زيادة تكلفة الرهون العقارية والقروض، وفقا لفرانس برس.



ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي من مستوى منخفض قياسي بلغ 0.1% إلى 0.25% لكبح جماح التضخم المتزايد الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة ونقص العمالة وعوامل أخرى مع تعافي الاقتصاد العالمي من الوباء، كان القرار مفاجأة إلى حد ما بسبب الشكوك الاقتصادية الهائلة المحيطة بانتشار متحور «أوميكرون» لفيروس كورونا.