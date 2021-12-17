تعزز عمليات بيع خيارات الأسهم المكثفة التي ينفذها الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، ادعاءه بأنه سيدفع ضرائب هذا العام أكثر من أي أميركي آخر في التاريخ، والتي كتبها أثناء شجار على «تويتر» مع السيناتورة إليزابيث وارين حول عدم المساواة في الثروة.



ويأتي ذلك، فيما قد يواجه أغنى شخص في العالم والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، فاتورة ضريبية تزيد على 10 مليارات دولار لعام 2021، إذا مارس جميع خياراته التي من المقرر أن تنتهي في العام المقبل، وفقا لحسابات «بلومبيرغ».



في حين أنه من الصعب تحديد ما إذا كان هذا سيكون رقما قياسيا - لا تكشف خدمة الإيرادات الداخلية علنا عن الإقرارات الضريبية الفردية - إلا أنها ستصنف بالتأكيد كواحدة من أكبر المدفوعات على الإطلاق، وفقا لما اطلعت عليه «العربية.نت».